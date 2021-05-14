Врач рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей, перевезенных в Москву

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175.



В больницу привезли двоих детей. Одному ребенку сосудистые хирурги вчера сделали уникальную операцию, удалив дробь пуль в области шеи и позвоночника. Она пояснила, что его жизни ничего не угрожает, но он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Второго ребенка — девочку — сейчас готовят к операции. По словам Петряйкиной, у девочки множественные инородные тела «не в столь критических местах», поэтому ее удалось лучше подготовить к операции, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Трое детей, наиболее тяжело пострадавших при стрельбе в Казани, были прооперированы в Москве в среду.

Маргарита Головатенко