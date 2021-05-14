В казанских цветочных магазинах закончились гвоздики
В цветочных магазинах Казани закончились гвоздики — после трагедии в гимназии №175 жители города выкупили все цветы, чтобы почтить память погибших.
Магазины закупали гвоздики в начале мая большими партиями, поскольку, как известно, на них возрастает спрос в День Победы.
Жители выкупили все цветы за два дня, сообщает Telegram-канал Baza.
Вчера олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175.
В гимназии №175 предложили установить табличку в память о жертвах трагедии.
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