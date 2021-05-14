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В казанских цветочных магазинах закончились гвоздики

10:35, 14.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
В казанских цветочных магазинах закончились гвоздики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В цветочных магазинах Казани закончились гвоздики — после трагедии в гимназии №175 жители города выкупили все цветы, чтобы почтить память погибших.

Магазины закупали гвоздики в начале мая большими партиями, поскольку, как известно, на них возрастает спрос в День Победы.

Жители выкупили все цветы за два дня, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175.

В гимназии №175 предложили установить табличку в память о жертвах трагедии.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
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