В казанских цветочных магазинах закончились гвоздики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В цветочных магазинах Казани закончились гвоздики — после трагедии в гимназии №175 жители города выкупили все цветы, чтобы почтить память погибших.

Магазины закупали гвоздики в начале мая большими партиями, поскольку, как известно, на них возрастает спрос в День Победы.

Жители выкупили все цветы за два дня, сообщает Telegram-канал Baza.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175.

В гимназии №175 предложили установить табличку в память о жертвах трагедии.

Маргарита Головатенко