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ЦБ аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка»

10:12, 14.05.2021
ЦБ аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка»
Фото: cbr.ru

Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Тексбанк» из Черкесска. Банк сам подал ходатайство в связи с решением общего собрания акционеров о добровольной ликвидации, сообщает пресс-служба ЦБ.

По величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе РФ. Он является участником системы страхования вкладов располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, уточнил регулятор.

В «Тексбанке» будет назначен ликвидатор.

Ранее сообщалось об аннулировании лицензии у «Нордеа банка».

ЭкономикаБанки
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