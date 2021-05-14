ЦБ аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка»
Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Тексбанк» из Черкесска. Банк сам подал ходатайство в связи с решением общего собрания акционеров о добровольной ликвидации, сообщает пресс-служба ЦБ.
По величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе РФ. Он является участником системы страхования вкладов располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, уточнил регулятор.
В «Тексбанке» будет назначен ликвидатор.
Ранее сообщалось об аннулировании лицензии у «Нордеа банка».ЭкономикаБанки
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