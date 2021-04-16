ЦБ аннулировал лицензию у «Нордеа банка»

Банк России 16 апреля аннулировал лицензию у «Нордеа банка», сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что банк нарушил федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В «Нордеа Банк» будет назначена ликвидационная комиссия. Организация является участником системы страхования вкладов. В банковской системе России «Нордеа Банк» занимал 141-е место.

Ранее регулятор отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка».



Алексей Нечаев