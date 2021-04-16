Новости экономики

01:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у «Нордеа банка»

10:56, 16.04.2021
ЦБ аннулировал лицензию у «Нордеа банка»
Фото: cbr.ru

Банк России 16 апреля аннулировал лицензию у «Нордеа банка», сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что банк нарушил федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В «Нордеа Банк» будет назначена ликвидационная комиссия. Организация является участником системы страхования вкладов. В банковской системе России «Нордеа Банк» занимал 141-е место.

Ранее регулятор отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка».

Алексей Нечаев
ЭкономикаБанкиОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем