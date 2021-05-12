«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для участия в РПЛ
Три клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) смогли пройти лицензирование для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии после рассмотрения апелляционным комитетом РФС по вопросам лицензирования их обращения после первичного отказа.
В свою очередь, апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были. Теперь эти клубы смогут выйти в РПЛ только в случае исключительного решения со стороны РФС.
Напомним, в «Оренбурге» уже заявили, что если клубу не дадут лицензию, то оренбургская сторона обратится в Спортивно-арбитражный суд (CAS).
Ранее оренбуржцы вместе с «Крыльями Советов» обеспечили себе участие в РПЛ по спортивному признаку.СпортФутбол
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