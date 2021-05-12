«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для участия в РПЛ

Три клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) смогли пройти лицензирование для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии после рассмотрения апелляционным комитетом РФС по вопросам лицензирования их обращения после первичного отказа.

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

В свою очередь, апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были. Теперь эти клубы смогут выйти в РПЛ только в случае исключительного решения со стороны РФС.

Напомним, в «Оренбурге» уже заявили, что если клубу не дадут лицензию, то оренбургская сторона обратится в Спортивно-арбитражный суд (CAS).

Ранее оренбуржцы вместе с «Крыльями Советов» обеспечили себе участие в РПЛ по спортивному признаку.