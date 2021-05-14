Новости общества

02:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Автор муралов в Челнах разрисовал фасад колледжа искусств

07:59, 14.05.2021
Автор муралов в Челнах разрисовал фасад колледжа искусств
Фото: vk.com/mag54

Художник, руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов нарисовал граффити на стене колледжа искусств в городе, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, здание до этого практически не отражало специфику учебного заведения. Попросила исправить ситуацию главный архитектор города Малика Шамсиева. После утверждения проекта на фасаде колледжа появились граффити.

Фото: vk.com/mag54

По словам Билялова, рисунок получился «динамичным, легким и подходящим по содержанию».

В мае Билялов рассказывал, что в Набережных Челнах на фасаде жилого дома по улице Низаметдинова могут появиться граффити, посвященные врачам.

Ранее художники делали граффити в кафе аэропорта «Бегишево», на обновленном бульваре Тинчурина на ГЭСе и на доме 26/08.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также