Автор муралов в Челнах разрисовал фасад колледжа искусств
Художник, руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов нарисовал граффити на стене колледжа искусств в городе, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
По его словам, здание до этого практически не отражало специфику учебного заведения. Попросила исправить ситуацию главный архитектор города Малика Шамсиева. После утверждения проекта на фасаде колледжа появились граффити.
По словам Билялова, рисунок получился «динамичным, легким и подходящим по содержанию».
В мае Билялов рассказывал, что в Набережных Челнах на фасаде жилого дома по улице Низаметдинова могут появиться граффити, посвященные врачам.
Ранее художники делали граффити в кафе аэропорта «Бегишево», на обновленном бульваре Тинчурина на ГЭСе и на доме 26/08.
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