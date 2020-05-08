В Набережных Челнах на фасаде жилого дома может появиться граффити в честь врачей

Фото: "ВКонтакте"

В Набережных Челнах на фасаде жилого дома по улице Низаметдинова может появиться граффити, посвященное врачам. Эскиз на своей странице «ВКонтакте» опубликовал руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов.

«Эту работу мы готовили для нанесения на фасад дома. Как видно из содержания, она посвящена всем врачам. Людям, которые каждый день спасают миллионы жизней, рискуя собственным здоровьем», — написал Билялов. Он добавил, что так группа художников хочет сказать спасибо врачам.

Мастерская MASTAS не в первый раз оформляет городские пространства. Художники уже делали граффити в кафе аэропорта «Бегишево», на обновленном бульваре Тинчурина на ГЭСе и на доме 26/08.