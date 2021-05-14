Шлейхер стал вторым в синхронных прыжках в воду на чемпионате Европы

Спортсмен СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер стал вторым в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в рамках проходящего в эти дни в Венгрии чемпионата Европы по водным видам спорта.

В паре с другим россиянином Евгением Кузнецовым они набрали 415, 47 балла. Этого результата хватило для серебряных наград турнира.

Первыми стали немецкие прыгуны в воду Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, набравшие 46,78 балла. Тройку замкнули представители сборной Украины Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,92).

Напомним, ранее Шлейхер и Кузнецов стали третьими на этапе Кубка мира в Токио и принесли России еще одну лицензию для участия в Олимпийских играх — 2020.