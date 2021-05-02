Шлейхер из «Синтеза» завоевал бронзовую медаль Кубка мира по прыжкам в воду

Спортсмен СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер стал бронзовым медалистом Кубка мира по прыжкам в воду, проходящего в эти дни в Токио.

Татарстанский спортсмен выступал в паре с Евгением Кузнецовым и стал третьим в синхронном прыжке с трамплина 3 м, где они набрали 415,86 балла. Первое место на турнире заняли британцы Дэниел Гудфеллоу и Джек Ло (440,94). Серебряные награды забрали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (433,92).



Благодаря этому результату Шлейхер и Кузнецов получили олимпийскую лицензию для России в синхронном прыжке с трехметрового трамплина. При этом сама квота не именная, участники от страны будут определены чуть позже тренерским штабом сборной.

Другой представитель казанского «Синтеза» Мария Полякова не смогла завоевать медалей в аналогичной дисциплине среди женщин. Она в паре с Кристиной Ильиных заняла лишь седьмое место.

Напомним, на Кубок мира по прыжкам в воду в Токио отправились три спортсмена казанского СК ВВК «Синтез».