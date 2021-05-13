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Путин назвал варварским преступлением стрельбу в школе Казани

14:47, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Путин назвал варварским преступлением стрельбу в школе Казани
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин высказался о трагедии в казанской школе во время совещания с членами правительства. Он назвал ЧП в столице Татарстана страшной бедой и варварским преступлением.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших школьниках и учителях.

— Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся сказать искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое: своих детей, внуков, близких или любимых людей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 май
    лучше бы он отменил ельцинскиц мораторий на смертную казнь как это сделано в сша китае беларусе а у нас бандиты знают что их в тюрьме будут поить кормить за счет налогов родителей убитых и искпалеченных детей
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  • Анонимно 13 май
    А почему ты сам путин за это не несешь ответсвенность? Почему в школе не было денег на охрану? Почемы ты разрушил экономику и не стало денег на регионы?
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