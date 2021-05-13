Путин назвал варварским преступлением стрельбу в школе Казани

Президент России Владимир Путин высказался о трагедии в казанской школе во время совещания с членами правительства. Он назвал ЧП в столице Татарстана страшной бедой и варварским преступлением.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших школьниках и учителях.

— Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся сказать искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое: своих детей, внуков, близких или любимых людей.