Песков: Путин не планирует посетить Казань после трагедии в гимназии

Президент России Владимир Путин не будет посещать Казань после трагедии в гимназии №175, где 19-летний парень устроил стрельбу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дал все необходимые поручения после случившегося, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru

11 мая, в день трагедии, Песков сообщал, что Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Правительству поручили организовать медицинскую, психологическую помощь пострадавшим, раненым детям, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

Обращение самого Путина в связи с трагическими событиями в столице Татарстана не прозвучало.

Татьяна Леухина