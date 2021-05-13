Песков: Путин не планирует посетить Казань после трагедии в гимназии
Президент России Владимир Путин не будет посещать Казань после трагедии в гимназии №175, где 19-летний парень устроил стрельбу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин дал все необходимые поручения после случившегося, пишет RT.
11 мая, в день трагедии, Песков сообщал, что Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Правительству поручили организовать медицинскую, психологическую помощь пострадавшим, раненым детям, оказать необходимое содействие родственникам погибших.
Обращение самого Путина в связи с трагическими событиями в столице Татарстана не прозвучало.
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