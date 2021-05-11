Путин находится на постоянной связи с правительством Татарстана

Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с правительством Татарстана после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с правительством. Все службы работают», — сообщил Песков журналистам.

Напомним, что в результате трагедии в Казани погибли девять человек (двое взрослых и семь детей). Следком завел уголовное дело по статье «Убийство». Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.



Ольга Плешкова