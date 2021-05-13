В Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. Общее число заболевших достигло 20 911.
По данным Минздрава РТ, из новых случаев только один завозной. 22 человека госпитализированы, 13 получают лечение на дому.
Восемь случаев зарегистрировано в Казани, 13 — в Набережных Челнах, четыре — в Тетюшском районе, по два — в Агрызском, Нижнекамском районах, по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Чистопольском районах.
Выздоровело за сутки 80 человек, всего — 17 868. Умерло за весь период 475 человек.
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