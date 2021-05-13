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В Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса

11:23, 13.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В Татарстане за последние сутки выявили 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. Общее число заболевших достигло 20 911.

По данным Минздрава РТ, из новых случаев только один завозной. 22 человека госпитализированы, 13 получают лечение на дому.

Восемь случаев зарегистрировано в Казани, 13 — в Набережных Челнах, четыре — в Тетюшском районе, по два — в Агрызском, Нижнекамском районах, по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Чистопольском районах.

Выздоровело за сутки 80 человек, всего — 17 868. Умерло за весь период 475 человек.

Последние актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в подборке «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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