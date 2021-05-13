За сутки в России зафиксировали 8 380 случаев заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 380. Общее количество зараженных увеличилось до 4 913 439, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 349, до 4 527 878 человек. Доля выздоровевших превысила 92,2%.
Умерло за сутки 392 человека. Всего скончались 114 723 пациента. Условная летальность осталась на уровне 2,33%.
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