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За сутки в России зафиксировали 8 380 случаев заражения коронавирусом

11:19, 13.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 380 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 380. Общее количество зараженных увеличилось до 4 913 439, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 349, до 4 527 878 человек. Доля выздоровевших превысила 92,2%.

Умерло за сутки 392 человека. Всего скончались 114 723 пациента. Условная летальность осталась на уровне 2,33%.

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ОбществоМедицина
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