Отставной генерал ФСБ: «Кого посадит Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал возможное привлечение Росгвардии к охране учебных заведений. По его словам, это не повысит их безопасность:

— Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен».

Михайлов считает, что у ведомства нет такого количества людей, которые могли бы этим заниматься, а сотрудники не смогут охранять образовательные учреждения с оружием, поэтому не будут превосходить по эффективности ЧОП, пишет «РИА Новости».

Напомним, депутаты Госдумы в ближайшие две недели собираются обратиться к правительству с предложением о привлечении Росгвардии к охране в школах после стрельбы в казанской гимназии, где погибли 9 человек. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин считает, что ведомству нужно перепоручить все задачи по обеспечению безопасности.

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ. Председатель комитета Василий Пискарев отметил, что вопрос уже обсуждался, однако остается открытым вопрос, способна ли Росгвардия обеспечить безопасность всех школ.