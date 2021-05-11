В комитете Госдумы после стрельбы в Казани поддержали идею привлекать Росгвардию к охране школ

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ. Об этом заявил председатель комитета Василий Пискарев.

Он отметил, что вопрос уже обсуждался, однако остается открытым вопрос, способна ли Росгвардия обеспечить безопасность всех школ, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани. Ведомство намерено проверить вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала. В казанской гимназии, где произошла трагедия с оружием, отсутствовала охрана.



Ольга Плешкова