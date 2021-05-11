Новости общества

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В комитете Госдумы после стрельбы в Казани поддержали идею привлекать Росгвардию к охране школ

18:18, 11.05.2021
В комитете Госдумы после стрельбы в Казани поддержали идею привлекать Росгвардию к охране школ
Фото: realnoevremya.ru

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ. Об этом заявил председатель комитета Василий Пискарев.

Он отметил, что вопрос уже обсуждался, однако остается открытым вопрос, способна ли Росгвардия обеспечить безопасность всех школ, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани. Ведомство намерено проверить вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала. В казанской гимназии, где произошла трагедия с оружием, отсутствовала охрана.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также