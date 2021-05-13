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Правительству предложат привлечь Росгвардию к охране школ

07:56, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 4
Правительству предложат привлечь Росгвардию к охране школ
Фото: realnoevremya.ru

Депутаты Госдумы в ближайшие две недели собираются обратиться к правительству с предложением о привлечении Росгвардии к охране в школах, сообщают «Известия».

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин считает, что Росгвардии нужно перепоручить все задачи по обеспечению безопасности.

В Совфеде с предложением согласны, важность усиления безопасности школ признали в Госдуме. Есть мнения, что родители не должны платить за охрану школы, а еще о том, что привлечение Росгвардии не должно привести к увеличению ее штата.

Фото: realnoevremya.ru

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ. Председатель комитета Василий Пискарев отметил, что вопрос уже обсуждался, однако остается открытым вопрос, способна ли Росгвардия обеспечить безопасность всех школ.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Давно пора и детсады тоже ,а то деньги получает росгвардия,а ни хрена не делает ...и с металоискателем каждого ученика
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  • Анонимно 13 май
    Конечно в первую очередь нужно охранять школы и детсады, а не мерии и чинуш всех мастей.
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  • Анонимно 13 май
    А может надо вернуть детям бесплатные кружки, занять детей. Я просто знаю, что есть талантливые люди, которые могут увлечь детей и спортом и творчеством и наукой. По крайней мере были. Но они уходят из школ. Или не интересны школам. Как им платить деньги, за что? увлечение не измеришь. Спасение душ не измеришь. Как то все перекосилось. Нравственность ну никак не оценишь. А от нее все идет.
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  • Анонимно 13 май
    поверьте все так и останется. Сколько школ в стране столько не найдет руководство росгвардии никогда бойцов. офицеров ставить на посты нельзя а сержантов за 22 тысячи рублей не наберут столько никогда.
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