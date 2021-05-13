Правительству предложат привлечь Росгвардию к охране школ

Депутаты Госдумы в ближайшие две недели собираются обратиться к правительству с предложением о привлечении Росгвардии к охране в школах, сообщают «Известия».



Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин считает, что Росгвардии нужно перепоручить все задачи по обеспечению безопасности.

В Совфеде с предложением согласны, важность усиления безопасности школ признали в Госдуме. Есть мнения, что родители не должны платить за охрану школы, а еще о том, что привлечение Росгвардии не должно привести к увеличению ее штата.

Фото: realnoevremya.ru

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали идею привлекать вневедомственную охрану Росгвардии к охране школ. Председатель комитета Василий Пискарев отметил, что вопрос уже обсуждался, однако остается открытым вопрос, способна ли Росгвардия обеспечить безопасность всех школ.

Маргарита Головатенко