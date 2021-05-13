Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Казани в мае

Самой высокооплачиваемой вакансией в Казани в мае стала должность разработчика Web developer — ему предлагается от 140 до 175 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob.

На втором месте рейтинга находится программист 1С с зарплатой от 100 тысяч рублей. Тройку замыкает водитель-экспедитор категории E, которому готовы платить 100 тысяч рублей в месяц. Четвертое и пятое место заняли вакансии C++ developer ( от 90 тысяч) и ведущий специалист отдела судебного взыскания (от 80 тысяч).

В целом аналитики зафиксировали высокий спрос на IT-специалистов в Казани — их зарплаты продолжат расти, опережая инфляцию.

В Татарстане, по данным на 12 мая, насчитывается 23 417 официально безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,16% от численности рабочей силы. В органах службы занятости населения Татарстана насчитывается 51 932 вакансии, 2 072 из которых представлены местными работодателями за прошедшую неделю.