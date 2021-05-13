На ЧАЭС опровергли угрозу аварии из-за цепной реакции деления

Рост нейтронной активности внутри объекта «Укрытие» не превышает безопасных показателей, сообщили на Чернобыльской АЭС.



Рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ) наблюдается после установки арки НБК, такая ситуация была спрогнозирована еще до ее надвижки, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ЧАЭС.

Там добавили, что для обеспечения безопасности есть специальные системы, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии.

Ученый Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций рассказал в журнале Science, что на Чернобыльской АЭС в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала станции, снова начинаются реакции деления. В одном из помещений станции их количество удвоилось за 4 года. Химик призвал не игнорировать эти данные, так как реакции деления могут ускориться в прогрессии, что опасно выбросом ядерной энергии. Ученый из Института проблем безопасности атомных электростанций Максим Савельев заявил, что на ЧАЭС может случиться еще одна авария, и у «ответственных за управление ситуацией» есть несколько лет, чтобы предотвратить угрозу.

Маргарита Головатенко