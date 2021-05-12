В Чернобыле возобновились ядерные реакции: это грозит новой аварией

Ученый Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций рассказал в журнале Science, что на Чернобыльской АЭС в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала станции, снова начинаются реакции деления. Увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения на АЭС, фиксируют датчики.

Через год после катастрофы на Чернобыльской АЭС над ней возвели саркофаг из стали и бетона. Однако через него все равно просачивалась вода, выросла вероятность деления урановых ядер и увеличилось число нейронов, поэтому поверх саркофага был возведен Новый безопасный конфайнмент (НБК). Благодаря конструкции в большинстве точек саркофага количество нейронов оставалось стабильным или даже уменьшилось.

Однако теперь ученые снова фиксируют увеличение количества нейронов. Так, в одном из помещений станции их количество удвоилось за 4 года.

«Это как тлеющие угли в мангале... Это достоверные и убедительные данные. Нам просто непонятно, что это за механизм», — приводит слова химика Нила Хайята «Российская газета».

Химик призвал не игнорировать эти данные, так как реакции деления могут ускориться в прогрессии, что опасно выбросом ядерной энергии. Ученый из Института проблем безопасности атомных электростанций Максим Савельев заявил, что на ЧАЭС может случиться еще одна авария, и у «ответственных за управление ситуацией» есть несколько лет, чтобы предотвратить угрозу.



Ранее сообщалось, что Украина планирует внести объекты Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ольга Плешкова