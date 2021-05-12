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УНИКС разгромил «Зелена-Гуру» в первом матче серии плей-офф Лиги ВТБ

20:40, 12.05.2021
УНИКС разгромил «Зелена-Гуру» в первом матче серии плей-офф Лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС разгромил польскую «Зелена-Гуру» (87:60) в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий отрыв казанская команда создала во второй четверти, закончив игровой отрезок со счетом 22:9. В дальнейшем УНИКС только прибавлял в счете и добыл итоговую победу.

Самым результативным игроком в составе хозяев паркета стал Окаро Уайт, набравший 23 очка. У гостей больше всех забил Крис Ричард — 11 баллов.

В пятницу, 14 мая, команды проведут вторую игру серии. В случае победы УНИКС пройдет дальше по турниру, «Зелена-Гура» завершит свое выступление в нынешнем сезоне.

СпортБаскетбол
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