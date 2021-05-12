Ризванов: в Казани все школы имеют металлодетекторы и систему видеонаблюдения

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов на внеочередном заседании городской антитеррористической комиссии после происшествия в гимназии №175 сообщил, что все образовательные объекты города оборудованы металлодетекторами и камерами видеонаблюдения.

По его словам, 552 школы Казани имеют системы оповещения и управления эвакуацией или автономные средства экстренного оповещения. Также 593 объекта образования оснащены системой тревожной сигнализации с передачей сообщений в подразделения Росгвардии или на номер 112. Кнопка экстренного вызова полиции имеется в 595 школах.



Пропускной режим действует в 377 школах Казани. На 567 объектах установлены системы автоматической пожарной сигнализации, сообщается на сайте мэрии города.

На заседании выступил также начальник Управления МВД по Казани Александр Мищихин, который предложил устанавливать магнитные замки на воротах школ. По его словам, это позволит не допустить проникновения на территорию посторонних лиц.

Фото: Максим Платонов

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: утром 11 мая он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина