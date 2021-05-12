В МВД Казани предложили устанавливать магнитные замки на воротах школ

После происшествия в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя, начальник Управления МВД по Казани Александр Мищихин предложил устанавливать магнитные замки на воротах школ. По его словам, это позволит не допустить проникновения на их территорию посторонних лиц.

В школах также должны проводить инструктажи по плану эвакуации, заявил Мищихин на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Казани.

«В гимназии №175 учителя и школьники смогли быстро сориентироваться, не растерялись, все алгоритмы были выполнены правильно, что помогло сократить количество потерпевших», — рассказал он.

О безопасности детей должны заботиться и родители. В частности, они должны ограничивать время пользования интернетом, считает начальник казанского Управления МВД.



Фото: kzn.ru

На сегодняшний день в школах Казани проходят проверки уровня безопасности, пересмотрен маршрут патрульно-постовых служб полиции с учетом их расположения, сообщается на сайте мэрии города.



Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: утром 11 мая он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина