Появились первые кадры из зала суда, где выбирают меру пресечения казанскому стрелку

Появились первые кадры из зала суда, где сегодня выбирают меру пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который вчера устроил стрельбу в казанской гимназии.

Галявиев на суде ведет себя спокойно и невозмутимо. На вопросы журналистов он не отвечает. В «клетке» с ним находятся три сотрудника полиции, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Фото: realnoevremya.ru

Суду Галявиев сообщил, что у него нет никаких тяжелых заболеваний, хотя сегодня Следком сообщил, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга.



Следователь просит арестовать Галявиева на два месяца. Защита не возражает.

Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром 11 мая он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей, после чего отправился с оружием в казанскую школу. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». В Сети появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть. Позже стало известно, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.



Ольга Плешкова