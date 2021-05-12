Казанского стрелка доставили в суд
Казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил вчера стрельбу в казанской гимназии, доставили в суд для избрания меры пресечения.
Заседание пройдет в Советском районном суде города Казани.
В судебном процессе примет участие заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика. Прокуратура намерена поддержать ходатайство следователя о заключении под стражу.
Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром перед стрельбой он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». В Сети появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть. Позже стало известно, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
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