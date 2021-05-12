В Нижнекамске выставят патрули у каждой школы

В Нижнекамске приняли новые меры безопасности в школах. Об этом сообщили на брифинге в исполкоме.

По поручению мэра города Айдара Метшина до конца года доступ во все школы для посторонних будет закрыт от начала и до конца учебного процесса. Также власти организуют ежедневный патруль, укомплектованный двумя полицейскими для каждой школы, сообщается на сайте исполкома.

С учителями и школьниками проводят внеплановые инструктажи, проходят линейки и классные часы для усиления мер безопасности.

Напомним, что сегодня в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате вооруженной атаки на казанскую гимназию. Казанские школы сегодня не работают.

Ольга Плешкова