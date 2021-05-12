Исполком Челнов почтил память погибших в результате атаки на казанскую гимназию
Исполком Набережных Челнов почтил память погибших в результате атаки на казанскую гимназию. Цветы к временному мемориалу возложил мэр города Наиль Магдеев, его заместитель Ирина Сагидуллина, руководитель исполкома Фарид Салахов, руководитель аппарата Гульнар Ахметова, главы районов и начальники управлений.
«Челнинцы — люди неравнодушные. Мы вместе со всей страной переживаем, соболезнуем родным и близким погибших детей, взрослых», — передает пресс-служба слова Наиля Магдеева.
Временный мемориал в Набережных Челнах организовали 11 мая. Жители города продолжают нести туда цветы, свечи и детские игрушки.
Напомним, что сегодня в Татарстане действует траур по погибшим.
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