Новости общества

13:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исполком Челнов почтил память погибших в результате атаки на казанскую гимназию

16:03, 12.05.2021
Исполком Челнов почтил память погибших в результате атаки на казанскую гимназию
Фото: nabchelny.ru

Исполком Набережных Челнов почтил память погибших в результате атаки на казанскую гимназию. Цветы к временному мемориалу возложил мэр города Наиль Магдеев, его заместитель Ирина Сагидуллина, руководитель исполкома Фарид Салахов, руководитель аппарата Гульнар Ахметова, главы районов и начальники управлений.

«Челнинцы — люди неравнодушные. Мы вместе со всей страной переживаем, соболезнуем родным и близким погибших детей, взрослых», — передает пресс-служба слова Наиля Магдеева.

Временный мемориал в Набережных Челнах организовали 11 мая. Жители города продолжают нести туда цветы, свечи и детские игрушки.

Напомним, что сегодня в Татарстане действует траур по погибшим.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также