«Оренбург» готов судиться с РФС в Лозанне в случае недопуска в Российскую премьер-лигу

Фото: ГТРК Оренбург

ФК «Оренбург» готов подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российский футбольный союз отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.



«Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний», — сказал Андреев изданию.



Напомним, ранее РФС не одобрила заявки на выступление в РПЛ у нескольких клубов Футбольной национальной лиги. Среди них самарские «Крылья Советов», «Оренбург», «Нефтехимик» и «Нижний Новгород».

«Оренбург» занимает вторую строчку ФНЛ, дающую право прямого выхода в Российскую премьер-лигу. «Крылья Советов» досрочно завоевали первое место в лиге, а «Нижний Новгород» идет на третьем месте, позволяющим сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.