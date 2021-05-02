«Крылья Советов» за три тура до конца сезона досрочно вышли в РПЛ

«Крылья Советов» на выезде обыграли тольяттинский «Акрон» (2:1) в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева поля первыми открыли счет на 60-й минуте, благодаря голу Артема Делькина. После этого дублем в ворота «Акрона» отметился форвард гостей Иван Сергеев, победный мяч забивший в добавленное ко второму тайму время.

Фото: vk.com/fckssamara

За три тура до конца сезона в активе «Крыльев Советов» стало 92 очка. Это на 11 баллов больше, чем у «Нижнего Новгорода», занимающего третью строчку в турнирной таблице, дающей право на стыковые матчи за право выхода в РПЛ.

Таким образом, самарский клуб гарантировал себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер и гендиректор армейцев Роман Бабаев могут перейти на работу в «Крылья Советов».