Сегодня во всех школах Татарстана проходят внеплановые прокурорские проверки

Сегодня во всех школах Татарстана проходят внеплановые прокурорские проверки. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуроры посещают школы вместе со специалистами.

«Прокуроры проводят осмотр помещений и прилегающей территории, изучают на месте служебную документацию, связанную с обеспечением безопасности учащихся и персонала, при необходимости опрашивают ответственных должностных лиц образовательной организации, проводят иные проверочные действия», — пояснил «Реальному времени» Руслан Галиев.

Ранее Генпрокуратура России взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела.



Ольга Плешкова