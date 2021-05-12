Минниханов собирается встретиться с родителями школьников из казанской гимназии №175
Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен встретиться с родителями пострадавших и погибших школьников после того, как все придут в себя.
«Я готов встретиться с родителями, обсудить меры поддержки и выслушать их запросы», — сказал Минниханов.
Он отметил, что регионы России выражают не только соболезнование и моральную поддержку после трагедии, но и готовы оказать поддержку семьям и детям.
Напомним, что сегодня в Татарстане действует траур по погибшим при стрельбе в казанской гимназии. Похоронено девять человек.
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