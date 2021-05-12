Минниханов собирается встретиться с родителями школьников из казанской гимназии №175

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен встретиться с родителями пострадавших и погибших школьников после того, как все придут в себя.

«Я готов встретиться с родителями, обсудить меры поддержки и выслушать их запросы», — сказал Минниханов.

Он отметил, что регионы России выражают не только соболезнование и моральную поддержку после трагедии, но и готовы оказать поддержку семьям и детям.

Напомним, что сегодня в Татарстане действует траур по погибшим при стрельбе в казанской гимназии. Похоронено девять человек.

Ольга Плешкова