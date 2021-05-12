Меру пресечения Ильназу Галявиеву изберут в Советском райсуде Казани

Фото: Максим Платонов

Меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в стрельбе в казанской гимназии №175, изберут сегодня в Советском райсуде Казани. Дело рассмотрят в зале-трансформере на 250 мест в новом здании суда, сообщают источники «Реального времени».

По их данным, материал будет рассматривать заместитель председателя Советского районного суда Казани по уголовным делам Эрнест Муртазин.

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе суда уточнили, что материалы по Галявиеву пока не поступили.

В результате стрельбы погибло девять человек, еще 23 пострадали. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, по которому стрелку грозит пожизненное заключение. Обвинение Галявиеву пока не предъявлено, сообщила «Реальному времени» адвокат Лилия Шарапова



Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».