Переходный период для регистрации M2M SIM-карт введут в России

Фото: Максим Платонов

Для регистрации М2М SIM-карт в рамках проекта постановления правительства РФ, утверждающего перечень необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации, Минцифры России приняло решение ввести переходный период. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию о М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации», — сообщили в ведомстве.

В прошлом году россияне стали чаще менять сотовых операторов, при этом сохраняя телефонные номера. В августе 2020 года количество таких абонентов оказалось максимальным с начала года и составило 327,4 тысячи.

Алексей Нечаев