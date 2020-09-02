Россияне стали чаще менять сотовых операторов

Россияне стали чаще менять сотовых операторов, при этом сохраняя телефонные номера. В августе количество таких абонентов оказалось максимальным с начала года и составило 327,4 тысячи.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что интерес к переносу номера к другому сотовому оператору увеличился после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Это во многом связано с тем, что операторы «большой четверки» объявили о корректировке тарифов.

Активность абонентов летом была связана с отпусками, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. У россиян появилось время и возможности сменить своего оператора на более удобного для поездок.

Также пользователи стали чаще использовать рычаги воздействия на сотовые компании. Многие начали предупреждать своих операторов об уходе к конкурентам с более комфортными ценами, в итоге получали скидки на действующие тарифы и оставались со своим оператором, пишут «Известия».

В августе в Казани три сотовых оператора начали тестирование технологии звонков без SIM-карты.

