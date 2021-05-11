ДУМ Татарстана отменило городской праздник «Рамазан Фест» в честь Ураза-байрама

ДУМ Татарстана объявило об отмене семейного фестиваля «Рамазан Фест» в связи с трагедией в казанской школе. Сообщение опубликовано в Instagram управления.

Праздничные мероприятия, которые были запланированы в других мухтасибатах Татарстана после гает-намаза, также отменили.



Праздник в честь Ураза-байрама должен был состояться 13 мая в казанском парке им. Горького.

Мероприятия на неопределенный срок в связи со случившимся отменили в парках и скверах Казани.

12 мая объявили днем траура в Татарстане. Во всех школах завтра отменят занятия.