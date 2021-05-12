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Происшествия

В квартире казанского стрелка прошел обыск

08:29, 12.05.2021 1
В квартире казанского стрелка прошел обыск
Фото: MashIptash

В квартире стрелка, открывшего огонь по детям в школе №175, прошел обыск, сообщает Telegram-канал MashIptash.

Сообщается, что в квартире Ильназа Галявиева, расположенной на улице Туганлык, сотрудники работали до полуночи. Оттуда они вынесли 40 вещдоков, среди которых обгоревшая дверь, системный блок от компьютера, коробка от автоматического дробовика Hatsan ESCORT.

Напомним, 19-летний молодой человек проживал отдельно от родителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что стрелок не состоял на учете.

Жертвами 19-летнего стрелка стали семь школьников и двое учителей. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    А почему я его должен кормить пожизненно со своей пенсии?
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