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Казанский стрелок перед уходом пытался поджечь квартиру — результаты обыска

08:55, 12.05.2021
Казанский стрелок перед уходом пытался поджечь квартиру — результаты обыска
Фото: MashIptash

Казанский стрелок перед уходом в гимназию пытался поджечь свою квартиру, сообщает Telegram-канал Baza.

Около 9 утра он облил одну из дверей квартиры селитрой, поджег ее и вышел, но огонь не разгорелся. Следователи смогли провести в помещении обыск. У Ильназа Галявиева, помимо упаковок селитры, нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор».

При обыске в школе у стрелка, кроме ружья Hatsan ESCORT, нашли несколько десятков гаек, нож и 445 патронов.

Сообщалось, что в квартире стрелка следователи работали до полуночи и вынесли из нее 40 вещдоков, в числе которых обгоревшая дверь, системный блок от компьютера, коробка от автоматического дробовика Hatsan ESCORT.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был Ильназ Галявиев.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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