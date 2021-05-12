Казанский стрелок перед уходом пытался поджечь квартиру — результаты обыска

Фото: MashIptash

Казанский стрелок перед уходом в гимназию пытался поджечь свою квартиру, сообщает Telegram-канал Baza.



Около 9 утра он облил одну из дверей квартиры селитрой, поджег ее и вышел, но огонь не разгорелся. Следователи смогли провести в помещении обыск. У Ильназа Галявиева, помимо упаковок селитры, нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор».

При обыске в школе у стрелка, кроме ружья Hatsan ESCORT, нашли несколько десятков гаек, нож и 445 патронов.



Сообщалось, что в квартире стрелка следователи работали до полуночи и вынесли из нее 40 вещдоков, в числе которых обгоревшая дверь, системный блок от компьютера, коробка от автоматического дробовика Hatsan ESCORT.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был Ильназ Галявиев.

Маргарита Головатенко