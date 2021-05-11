Галимова рассказала детали происшествия в казанской гимназии №175

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Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что казанская гимназия №175 обеспечена контролем доступа — системой блокировки двери и предусматривающей вход по специальным карточкам.



Галимова отметила, что на входе в гимназии находились сотрудники, которые обеспечивали безопасность учреждения. Их, как правило, два: охранник и технический сотрудник.

Стрелка в школу не пустили, после этого он открыл огонь, заявила Галимова. Сотрудники успели нажать на экстренную кнопку, которая автоматически отправила сообщение в пункт полиции. Также в гимназии сработала радиосвязь, которая позволила обезопасить всех детей: они закрылись в классах.

Галимова сообщила, что сотрудников, которые находились на входе в образовательное учреждение прооперировали. Один их них находится в тяжелом состоянии.

На вопрос о том, известно ли, почему именно этот человек пришел в гимназию и устроил стрельбу, Галимова ответила, что выяснением обстоятельств занимаются специализированные органы, которые анализируют случившееся.

Также руководитель пресс-службы президента РТ напомнила, что школы Казани завтра не работают. «По всем остальным школам республики учеба продолжится, параллельно будет иди проверка систем безопасности и того, как была организована безопасность в учебных заведениях», — сообщила Галимова.



Фото: Максим Платонов

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина