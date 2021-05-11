Галимова рассказала о ситуации после стрельбы в казанской гимназии №175

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Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала о ситуации после стрельбы в казанской гимназии №175. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она напомнила, что дано поручение провести проверку всех учебных заведений Татарстана.

Галимова напомнила, что школы Казани завтра не работают. «По всем остальным школам республики учеба продолжится, параллельно будет иди проверка систем безопасности и того, как была организована безопасность в учебных заведениях», — сообщила Галимова.



Она также рассказала, что президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов посетили ДРКБ, чтобы навестить детей и узнать об их состоянии из первых уст. По ее словам, Мурашко провел осмотр некоторых детей. Он также отметил, работа медиков после происшествия была организована на должном уровне.

Фото: Максим Платонов

Галимова обратила внимание, что родители находятся рядом со своими пострадавшими детьми в больнице.

«Как вы знаете, по той официальной информации, которую озвучили у нас, к сожалению, девять погибших, среди них семь детей, которых мы потеряли. Президент республики сообщил, что всем семьям погибшим будет выделено по 1 млн рублей, пострадавшим — сумма варьируется, исходя из степени тяжести. По организации похорон республика также берет все на себя. В данном случае будут исходить из того, как захотят родные и близкие погибших: все их пожелания будут учтены и организованы», — рассказала Галимова.

Фото: Максим Платонов

Она добавила, что у президента РТ проходит совещание с правоохранительным органами, где они актуализируют информацию на данный момент.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина