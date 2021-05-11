Отец ученика казанской гимназии №175 рассказал, что дети боятся возвращаться в нее

Фото: Максим Платонов

Один из родителей учеников казанской гимназии №175 сообщил, что после сегодняшнего происшествия дети боятся возвращаться туда. По его словам, они нуждаются в психологической помощи специалистов, сообщает «РИА Новости».

«Я прошу республику Татарстан и президента Российской Федерации помочь этим детям», — обратился к властям житель Казани. В качестве одного из способов психологической реабилитации он предложил организовать детям поездки в лагеря.

«Шестиклассник у меня ребенок, он в таком состоянии, что не хочет в школу идти», — рассказал мужчина.

Мужчина рассказал, что когда ему пришло сообщение о стрельбе в гимназии, он решил, что это фейк. Учителя, которым он звонил, не брали трубки. «Пап, к нам в школу ломятся, взрывать хочет», — рассказал ему по телефону сын, которому казанец смог дозвониться в момент происшествия.

Напомним, психологи работают в четырех медучреждениях: в РКБ, ДРКБ, седьмой больнице и в 15-й больнице, куда приехали родственники погибших. В ближайшее время организуют длительную психологическую работу со всеми, кто оказался причастен к трагедии.

На фоне трагических событий в Казани зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что в России необходимо создать закон о психологической помощи населению.

Татьяна Демина