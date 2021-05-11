В СПЧ заявили о необходимости закона о психологической помощи после трагедии в Казани

В России необходимо создать закон о психологической помощи населению. Такое мнение выразила зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора на фоне трагических событий в Казани.

— Нужен закон о психологической помощи населению. У нас вообще нет никаких правил и требований к работе психологов, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Ранее СМИ опубликовали кадры допроса подозреваемого в нападении на школу. На ролике видно, как юноша лежит на скамейке в одних штанах, на груди видны следы крови. Он рассказывал: «Летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть».

Число погибших в результате трагедии в гимназии №175 увеличилось до девяти.

Татьяна Леухина