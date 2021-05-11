Психологи оказывают помощь ученикам, педагогам и родителям после стрельбы в казанской гимназии

В Казани психологи оказывают экстренную помощь учащимся гимназии №175, где сегодня произошла стрельба, а также родителям школьников и педагогам. Об этом сообщает мэрия столицы РТ в своем telegram-канале.

Сейчас специалисты находятся в четырех медучреждениях: в РКБ, ДРКБ, 7-й больнице и в 15-й больнице, куда приехали родственники погибших. В ближайшее время организуют длительную психологическую работу со всеми, кто оказался причастен к трагедии.

Фото: realnoevremya.ru

Пострадавших сегодня при стрельбе в казанской гимназии №175 пока не эвакуируют в Москву.

