Психологи оказывают помощь ученикам, педагогам и родителям после стрельбы в казанской гимназии
В Казани психологи оказывают экстренную помощь учащимся гимназии №175, где сегодня произошла стрельба, а также родителям школьников и педагогам. Об этом сообщает мэрия столицы РТ в своем telegram-канале.
Сейчас специалисты находятся в четырех медучреждениях: в РКБ, ДРКБ, 7-й больнице и в 15-й больнице, куда приехали родственники погибших. В ближайшее время организуют длительную психологическую работу со всеми, кто оказался причастен к трагедии.
Пострадавших сегодня при стрельбе в казанской гимназии №175 пока не эвакуируют в Москву.
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