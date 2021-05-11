В Казани после происшествия в гимназии провели совещание с правоохранительными органами

В Казани после происшествия в гимназии №175 президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провели совещание с представителями правоохранительных органов. Оно началось с минуты молчания.

Минниханов отметил, что МВД, Росгвардия, МЧС, прокуратура, Следственный комитет, а также санитарные службы оперативно отреагировали на происшествие, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Все было на высоком уровне», — констатировал Минниханов. Он также напомнил, что по итогам заседания антитеррористической комиссии было поручено провести проверку учебных заведений на предмет безопасности. Также будет организована комплексная проверка всех владельцев оружия в Татарстане. Семьям погибших и пострадавших в казанской гимназии власти выплатят деньги.

Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина