В ООН осудили «акт неоправданной жестокости» в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко осудил произошедшее в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя. Он назвал случившееся «актом неоправданной жестокости».

Гутерриш также выразил свои соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, пишет ТАСС.

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева, сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получили ранения.

Фото: Максим Платонов

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР.

Подробнее о трагедии в материале «Реального времени».



Татьяна Демина