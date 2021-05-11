В ООН осудили «акт неоправданной жестокости» в казанской гимназии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко осудил произошедшее в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя. Он назвал случившееся «актом неоправданной жестокости».
Гутерриш также выразил свои соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, пишет ТАСС.
Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева, сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получили ранения.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Дело передали в центральный аппарат СКР.
Подробнее о трагедии в материале «Реального времени».
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