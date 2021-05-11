Территория вокруг казанской гимназии, где произошла стрельба, остается оцепленной

Территория вокруг казанской гимназии, где сегодня произошла стрельба, остается оцепленной. Об этом сообщил «Реальному времени» очевидец.

Вокруг находятся люди. Они пришли почтить память погибших.

Напомним, что в Казань прибыла большая группа следователей из Москвы. Они уже приступили к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии №175. При помощи спецтехники криминалисты помогут следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.



Сегодня днем в Казани после стрельбы в гимназии №175 Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.



Ольга Пешкова