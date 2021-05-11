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Территория вокруг казанской гимназии, где произошла стрельба, остается оцепленной

18:58, 11.05.2021
Территория вокруг казанской гимназии, где произошла стрельба, остается оцепленной
Фото: realnoevremya.ru

Территория вокруг казанской гимназии, где сегодня произошла стрельба, остается оцепленной. Об этом сообщил «Реальному времени» очевидец.

Вокруг находятся люди. Они пришли почтить память погибших.

Напомним, что в Казань прибыла большая группа следователей из Москвы. Они уже приступили к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии №175. При помощи спецтехники криминалисты помогут следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

Сегодня днем в Казани после стрельбы в гимназии №175 Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Ольга Пешкова
Общество Татарстан
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