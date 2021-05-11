В ДУМ РФ приравняли убийство детей в Рамадан к убийству человечества

Фото: кадр видео

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что убийство детей в Рамадан по степени греховности «приравнивается к убийству всего человечества».

Гайнутдин выразил соболезнования семьям погибших.

«Поступок учинившего расправу над детьми в священный месяц Рамадан не только осуждается, но по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества», — сказал Гайнутдин в видеообращении.

Он заявил, что молится за души погибших и за здоровье пострадавших, а также за тех, кто стал свидетелем жестокой расправы над детьми и получил душевную травму.

Напомним, что трагедия в казанской гимназии унесла жизни девяти человек, из которых семеро — дети. В больницах находятся 18 детей и трое взрослых. Восемь пострадавших детей получили огнестрельные ранения.



Ольга Плешкова