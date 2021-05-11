Кравцов: самоотверженность педагогов и сотрудников казанской гимназии позволила избежать большего числа жертв

Фото: Максим Платонов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что большего числа жертв в казанской гимназии, где сегодня 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, удалось избежать благодаря самоотверженным действиям педагогов и сотрудников учреждения, пишет ТАСС.

«Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — отметил Кравцов. Он также напомнил, что в гимназии успели вовремя нажать экстренную кнопку, благодаря чему быстро приехали соответствующие службы.

«Очень важна организация воспитательной работы, чтобы таких случаев больше не повторялось», — заявил глава российского Минпросвещения.

Фото: Максим Платонов

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, двое госпитализированных после стрельбы в казанской гимназии детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Восемь из 18 детей получили огнестрельные пулевые ранения. Сейчас они проходят лечение в детской клинической больнице.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина