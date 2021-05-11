СМИ: восьмерых из девяти погибших в результате стрельбы в школе Казани опознали

Фото: Максим Платонов

В Казани родственники опознали восьмерых из девяти погибших в результате нападения на гимназию №175. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно официальным данным, погибли девять человек — семеро детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен.

Детали сегодняшней трагедии — в материале «Реального времени».