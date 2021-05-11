Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах после трагических событий в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ включает в себя правила, обеспечивающие безопасность как обучающихся, так и работников образовательных организаций. Ведомство поручило проанализировать обстановку в регионах, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.

Фото: realnoevremya.ru

В рекомендации включен подробный антикризисный план работы. Работа антикризисной команды должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта. Этим специалистом может быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

«В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Казани усилили охрану всех учебных заведений после стрельбы в казанской школе.



Ольга Плешкова