В Казани посты охраны выставили у каждого учебного заведения

В Казани усилили охрану всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Посты выставлены у всех учебных заведений.

«Это не значит, что в школе в данный момент что-то происходит. Это для обеспечения безопасности», — пояснили в исполкоме.

Напомним, что в Казани сегодня произошла вооруженная атака в гимназии №175 на улице Файзи. В результате погибли 8 человек, 21 пострадал.

Ольга Плешкова