В Казани посты охраны выставили у каждого учебного заведения
В Казани усилили охрану всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Посты выставлены у всех учебных заведений.
«Это не значит, что в школе в данный момент что-то происходит. Это для обеспечения безопасности», — пояснили в исполкоме.
Напомним, что в Казани сегодня произошла вооруженная атака в гимназии №175 на улице Файзи. В результате погибли 8 человек, 21 пострадал.
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