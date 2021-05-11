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В Казани посты охраны выставили у каждого учебного заведения

13:58, 11.05.2021
В Казани посты охраны выставили у каждого учебного заведения
Фото: realnoevremya.ru

В Казани усилили охрану всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Посты выставлены у всех учебных заведений.

«Это не значит, что в школе в данный момент что-то происходит. Это для обеспечения безопасности», — пояснили в исполкоме.

Напомним, что в Казани сегодня произошла вооруженная атака в гимназии №175 на улице Файзи. В результате погибли 8 человек, 21 пострадал.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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